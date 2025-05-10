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ABD Dışişleri Bakanı, Hindistan ve Pakistan Arasındaki Ateşkesi Duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı, Hindistan ve Pakistan Arasındaki Ateşkesi Duyurdu
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin ateşkes konusunda anlaşma sağladığını açıkladı. İki ülkenin barış yolunu tercih etmesinden dolayı takdirlerini sundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin derhal ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıklayarak, tarafları barış yolunu tercih ettikleri için takdir etti.

Rubio, X sosyal medya platformundan, Hindistan ve Pakistan arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance??????? ile birlikte son 48 saat içerisinde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dahil üst düzey Hindistan ve Pakistan yetkilileriyle görüşmeler yaptığını ???????aktaran Rubio, "Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin derhal ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.?

Rubio, iki tarafın, geniş kapsamlı meseleler hakkında görüşmelere başlayacağını belirterek, Modi ve Şerif'i barış yolunu tercih ettikleri için takdir etti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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