Haberler

ABD'den CJNG'ye 100 Milyon Dolarlık Ödül

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Meksika'daki Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) liderlerinin yakalanması veya mahkumiyeti için 100 milyon doların üzerinde ödül sunarken, 65 kişiye vize kısıtlaması getirdi ve 26 vize iptal etti.

ABD, Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) elebaşları ve ortaklarının mahkumiyetini sağlayacak bilgiler için toplam 100 milyon dolardan fazla ödül sunduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkesinin Meksika'daki CJNG'yi "avladığını, dağıttığını ve yok ettiğini" savunan Rubio, "ABD Dışişleri Bakanlığı, (CJNG) liderlerinin ve ortaklarının yakalanmasını ve/veya mahkum edilmesini sağlayacak bilgiler için toplam 100 milyon dolardan fazla ödül sunuyor." ifadesini kullandı.

Rubio, bu kapsamda ayrıca 65 kişiye vize kısıtlaması getirdiklerini ve kartelle bağlantılı kişilerin aile üyeleri ve ortaklarının 26 vizesini iptal ettiklerini belirtti.

CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana "terör örgütü" olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.

Meksika'da şubat ayında federal güvenlik güçleri tarafından CJNG'ye yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş, çıkan çatışmada CJNG elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürülmüştü.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa için ilk değerlendirme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane odasından paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu

Hastaneden paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik

Bir günde her şey değişti! Altında son rakamları gördünüz mü?

Mudanya'da tavuk çiftliğinde yangın: 12 bin tavuk telef oldu

İlçenin en kara günü! 12 bin can yok oldu

Yeni Parti'ye ilk operasyon: Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

Yeni Parti'ye ilk operasyon! İl Başkanı gözaltına alındı
Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum

10 yıl sonra yakalanan darbeci hainin anlattıkları kan dondurdu

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı