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ABD ordusu, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın askeri yeteneklerini zayıflatmak için yedinci gecede art arda hava saldırıları başlattığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, TSİ 22.00'de İran'a karşı "yedinci gecede art arda" hava saldırılarının başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların "İran'ın askeri yeteneklerini zayıflatmaya devam etmeyi amaçladığı" ifade edildi.???????

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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