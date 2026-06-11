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ABD, İran'a yönelik ek saldırıların tamamlandığını duyurdu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Trump'ın talimatıyla 10 Haziran'da İran'daki askeri hedeflere yönelik başlatılan ek meşru müdafaa saldırılarının sona erdiğini duyurdu. Operasyonda gözetleme, iletişim ve hava savunma tesisleri hedef alındı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek "meşru müdafaa" saldırılarının tamamlandığını açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında İran genelinde askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri, Hava Kuvvetleri ve Donanması'na ait unsurların, bölgede ABD güçleri ve uluslararası ticari gemiler için tehdit oluşturduğu değerlendirilen hedeflere hassas mühimmatlarla saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Söz konusu saldırıların İran'ın "haksız ve devam eden saldırganlığına" yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edilen açıklamada, ABD güçlerinin "tetikte, öldürücü ve hazır" durumda olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Can Hasasu
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