ABD Savaş Bakanı Hegseth: ABD Ordusu İran'a Karşı Harekâta Hazır

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, " İran'a doğru ilerleyen çok güçlü savaş gemilerini kullanmak zorunda kalmamayı umduğunu" söylemesinin ardından, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ordunun İran konusunda Başkan Donald Trump'ın vereceği her türlü emri yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Kabine toplantısında konuşan Hegseth, İran'ı nükleer silah edinmemesi konusunda uyardı ve "Başkanın (Donald Trump) Savaş Bakanlığı'ndan beklediği ne varsa, onu yerine getirmeye hazır olacağız" dedi. Hegseth, ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasıyla sonuçlanan Venezulea saldırısına da hatırlatı ve "Bu, Başkan Trump konuştuğunda işin ciddiye alınması gerektiğini dünyadaki her başkente gösteren bir mesajdır" dedi.

Trump, bu hafta USS Abraham Lincoln öncülüğünde Orta Doğu'ya hareket eden askeri unsurları "devasa" ve "güzel bir armada" olarak tanımladı. ABD medyasına göre bu filo, Venezuela'ya gönderilen filodan daha büyük. Gemi ve uçuş takip verilerine göre, çok sayıda güdümlü füze destroyeri Süveyş Kanalı'ndan geçerek Hürmüz Boğazı yakınlarına ilerlerken, bölgede keşif uçakları da faaliyet gösteriyor.

ABD Başkanı dün filoya ilişkin açıklamasında "Şu anda İran'a doğru giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var ve onları kullanmak zorunda kalmamayı umuyorum" dedi. Öte yandan ABD Başkanı, İranlı liderlerle müzakere etmeyi planladığını da söyledi. Trump, Tahran'dan iki talepte bulunduğunu belirtti ve taleplerini "Birincisi nükleer silah yok. İkincisi, protestocuları öldürmeyi bırakın" sözletiyle sıraladı. Tahran nükleer silah edinmeye ilişkin bir hedefi olduğuna dair iddiaları reddediyor.

ABD'de medya organlarının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Trump, İran güvenlik güçleri ve nükleer tesislerine yönelik saldırılardan, üst düzey yetkililerin hedef alınmasına kadar uzanan seçenekleri değerlendiriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bu hafta Senato'daki konuşmasında İran'ın ABD veya müttefik unsurlara yönelik bir tehdit oluşturması halinde "önleyici bir saldırıyla karşı karşıya kalabileceğini" söyledi. Rubio, İran'ın "tarihinin en zayıf döneminde" olduğunu savundu.