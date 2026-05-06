CNN: ABD, Irak'ta milislere verilen desteğin kesilmesini talep ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Irak'ta milis gruplara verilen desteğin kesilmesi ve bu grupların devlet kurumlarından uzaklaştırılması gerektiğini belirtti. Somut eylemler beklediklerini vurguladı.

ABD'li yetkili, Washington yönetiminin Irak'ta milis gruplara verilen desteğin kesilmesini talep ettiğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Irak'tan "söz değil, somut eylem" beklediğini ifade etti.

İsmi açıklanmayan yetkili, bu kapsamda "milislerin tüm devlet kurumlarından uzaklaştırılması, Irak bütçesinden aldıkları desteğin kesilmesi ve bu gruplara yapılan maaş ödemelerinin sonlandırılması" gerektiğini belirtti.

Irak devleti ile ülkedeki milis gruplar arasındaki ayrımın halihazırda oldukça belirsiz olduğuna dikkati çeken yetkili, atılacak somut adımların güven tesis edeceğini ve Irak'ta yeni bir düşünce yapısının benimsendiğini göstereceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
