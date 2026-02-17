Haberler

ABD'de yargıçtan, Philadelphia'da kaldırılan "kölelik" temalı duvar yazılarının geri getirilmesi kararı

Güncelleme:
ABD'de yargıç, Başkan Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda Philadelphia kentindeki Başkanlık Köşkü'nde bulunan açık hava sergisinden kaldırılan "kölelik" temalı bilgilendirici duvar yazılarının geri getirilmesine karar verdi.

Washington Post'un haberine göre, Pensilvanya eyaletindeki federal yargıç Cynthia M. Rufe, Philadelphia kentindeki Başkanlık Köşkü'nde "kölelik" temalı duvar yazılarının kaldırılmasına ilişkin kararını açıkladı.

Rufe, "Hükümet, vergi mükellefleri ve yerel yönetimlerin fonlarıyla yapılan ve kendi kontrolünde bulunan anıtlardaki tarihi kayıtları silme, değiştirme, kaldırma ve gizleme yetkisinin yalnızca kendisinde olduğunu iddia ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu iddiaların, "(George) Orwell'in 1984 romanındaki Büyük Birader'in etki alanını hatırlattığını" savunan Rufe, söz konusu yazıların geri getirilmesine hükmetti.

Rufe, bunların köleleştirilmiş erkekler, kadınlar ve çocuklar için bir anıt olduğunu vurgulayarak "Başkanlık Köşkü'nü ziyaret eden ve kuruluş dönemindeki köleliğin gerçeklerini öğrenmeyen her kişinin ülke tarihine ilişkin yanlış bir anlatı edineceği" değerlendirmesinde bulundu.

Philadelphia kentindeki Başkanlık Köşkü'nde "kölelik" temalı duvar yazılarının kaldırılması

Philadelphia'daki Başkanlık Köşkü'nde bulunan açık hava sergisinden "kölelik" temalı bilgilendirici duvar yazıları 23 Ocak'ta kaldırılmıştı.

Trump'ın Mart 2025'te imzaladığı kararname uyarınca "ayrıştırıcı söylem" ve "uygunsuz ideoloji" içeren programların kaldırılması talimatı doğrultusunda bu adımın atıldığı açıklanmıştı.

???????ABD Ulusal Park Servisinin sitesinden yapılan açıklamada, yerleşke içinde yer alan, "Yeni Bir Ulusun Kuruluşunda Özgürlük ve Kölelik" konulu açık hava sergisinin, ilk Başkan Washington'ın "köleleştirdiği" 9 kişiyi andığı kaydedilmişti.

Serginin, ABD'nin kuruluş sürecinde "kölelik ve özgürlük" arasındaki çelişkiyi ele aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
