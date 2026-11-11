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ABD'de United uçağında bomba taşıdığını söyleyen 34 yaşındaki yolcu gözaltına alındı

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United Airlines uçağında 34 yaşındaki yolcunun bomba taşıdığını söylemesi üzerine uçak New Orleans Havalimanı'na güvenli indi ve yolcu gözaltına alındı. Şüpheliye asılsız bilgi vermek ve korku yaratmak suçlamalarıyla işlem yapıldığı, FAA'nın soruşturma başlatacağı bildirildi.

ABD'de Louisiana eyaletindeki New Orleans kentine gitmek üzere havalanan uçakta üzerinde bomba bulunduğunu söyleyen yolcunun gözaltına alındığı bildirildi.

Jefferson Parish Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, United Airlines hava yolu şirketine ait yolcu uçağında seyahat eden 34 yaşındaki kişinin "mantık dışı" davranışlar sergilemeye başladığı ve uçuş ekibine bomba taşıdığını söylediği belirtildi.

Açıklamada, New Jersey eyaletinin Newark kentinden havalanan uçağın, Louisiana eyaletindeki Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığı ve şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüpheli hakkında planlı kundaklamaya ilişkin asılsız bilgi vermek ve korku yaratmak suçlamalarıyla işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) uçakta yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatacağı aktarıldı.

Kaynak: AA
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