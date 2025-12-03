Haberler

Pentagon: Washington'da görev yapan tüm Ulusal Muhafızlar silahlandırıldı

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı, Washington'da iki Ulusal Muhafızın vurulmasının ardından tüm Ulusal Muhafızların silahlandırıldığını açıkladı. Bakanlık, 2 bin 200'den fazla Ulusal Muhafızın başkentte görev yaptığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 26 Kasım'da Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızın vurulmasının ardından başkent Washington'da görevli tüm Ulusal Muhafızların silahlandırıldığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Kingsley Wilson, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

Washington'da konuşlu tüm Ulusal Muhafızların silahlandırıldığını bildiren Wilson, çok sayıda Ulusal Muhafızın da polisle birlikte devriye gezdiğini açıkladı.

Wilson, 2 bin 200'den fazla Ulusal Muhafızın "Ortak Görev Gücü DC" kapsamında başkentte görev yaptığını, 500 ilave Ulusal Muhafızın da "yolda olduğunu" ifade etti.

Wilson ayrıca şehirlerin güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Başkent Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre tek kişi olan saldırganın gözaltına alındığını duyurmuştu.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal, vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro, zanlı Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtmişti.

Saldırganın CIA bağlantısı

Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
