2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı
0:00/0:00
ABD'de oteller, restoranlar ve kurumlara dağıtılan 2 bin tondan fazla tavuk eti, içeriğinde metal bulunması nedeniyle geri çağrıldı. Geri çağırma işlemi, 10 Şubat ile 19 Eylül arasında satılan Hormel Foods'a ait tavuk etlerini kapsıyor.
- ABD'de 2 bin tondan fazla tavuk eti metal tespiti nedeniyle geri çağrıldı.
- Geri çağrılan tavuk etleri Hormel Foods firmasına ait ve oteller, restoranlar ile kurumlara dağıtılmıştı.
- Geri çağrı işlemi 10 Şubat ile 19 Eylül tarihleri arasında satılan etleri kapsıyor.
ABD'de oteller, restoranlar ve kurumlara dağıtılan tavuk etlerinde metal bulunması nedeniyle 2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı.
TAVUT ETİNDEN METAL ÇIKTI
ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetimi Servisinden yapılan açıklamada, oteller, restoranlar ve kurumlara gönderilen Hormel Foods'a ait tavuk etlerinin geri çağrıldığı belirtildi. 2 bin tondan fazla tavuk etinin çağrılma nedeninin, yapılan incelemelerde firmaya ait bazı tavuk etlerinde metal tespit edilmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu çağrının, 10 Şubat ile 19 Eylül arasında satılan etleri kapsadığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel