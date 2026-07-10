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ABD'li düzenleyici, sürücüsüz araçlarda direksiyon simidi zorunluluğunu kaldırmayı değerlendiriyor

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ABD otomobil güvenliği düzenleyicisi NHTSA Başkanı, sürücüsüz araçlarda direksiyon simidi bulunması zorunluluğunu kaldırmayı değerlendireceklerini açıkladı. Bu karar, Tesla ve robotaksi şirketleri için önemli bir fırsat yaratıyor.

ABD'nin en üst düzey otomobil güvenliği düzenleyicisinin başkanı, ajansın sürücüsüz araçlarda direksiyon simidi bulunması zorunluluğunu sona erdirmeyi 'kesinlikle' değerlendireceğini söyledi. Bu, Tesla ve diğer robotaksi şirketleri için potansiyel bir fırsat anlamına geliyor.

NHTSA Başkanı Jonathan Morrison, 'Bir insan sürücü tarafından asla kullanılmamak üzere tasarlanmış bir araç geliştiriyorsanız, manuel kontroller gerektirmenin bir anlamı yok' dedi. Bu açıklamalar, NHTSA'nın geçen ay otonom araçlarda manuel fren pedalı zorunluluğunu kaldırmasının ardından geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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