Haberler

ABD'de Hindistan vatandaşı bir kişi, Sih lidere suikast planladığına ilişkin suçlamaları kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan vatandaşı Nikhil Gupta, Sih lider Gurpatwant Singh Pannun'a yönelik planladığı suikast suçlamalarını kabul etti. Gupta'nın bir kiralık katil bulmaya çalıştığı, ancak bu kişinin DEA ajanı olduğu belirtildi. Hüküm, 29 Mayıs'ta bekleniyor.

ABD'de Hindistan vatandaşı Nikhil Gupta, Halistan Kurtuluş Gücü yanlısı "Adalet için Sihler" hareketinin lideri Gurpatwant Singh Pannun'a suikast planladığına yönelik suçlamaları kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gupta, New York'ta görülen duruşmada, Sih lider Pannun'a yönelik suikast için kiralık katil tutma suçlamasını kabul etti.

Açıklamada, Gupta'nın, kiralık katil bulmak için bir kişiyle temasa geçtiği ancak bu kişinin gizli görevdeki ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı olduğu belirtildi.

Savcılık da Gupta'nın, Pannun'a yönelik saldırıyı organize etmek üzere Hindistan hükümetinde görevli bir kişinin talimatıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Gupta'nın 29 Mayıs'ta hüküm giymesi bekleniyor.

Olay

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams'ın hazırladığı iddianamede, Gupta'nın Pannun'a "suikast planladığı" belirtilmişti.

İddianamede, söz konusu planın Hindistan'da "güvenlik yönetimi ve istihbarat" alanında çalıştığı öne sürülen bir devlet kurumu çalışanı tarafından "yönetildiği" ve bu kişinin Gupta'yı "suikastı organize etmesi için işe aldığı" aktarılmıştı.

Gupta, 30 Haziran 2023'te Çekya'da gözaltına alınmış, 17 Haziran 2024'te Çekya'dan ABD'ye gönderilmişti.

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen Halistan Kurtuluş Gücü, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor."

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ümraniye'deki vahşette bilinmeyen detay gün yüzüne çıktı: Mesaj atıp kurbanı beklemişler

Çifte cinayette bilinmeyen detay! Mesajla tuzağa çekmişler
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu