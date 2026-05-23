ABD'de, El Salvadorlu göçmen Garcia hakkındaki "insan kaçakçılığı" davası düşürüldü
ABD'de idari hata sonucu El Salvador'a sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia hakkında insan kaçakçılığı suçlamasıyla açılan dava, yargıcın 'siyasi sebeplerle' açıldığı gerekçesiyle düşürüldü.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, federal yargıç Waverly Crenshaw, davanın "siyasi sebeplerden ötürü" açıldığını savunarak, dosyanın düşürülmesine karar verdiğini açıkladı.
Yargıç Crenshaw, Garcia'nın Washington yönetimine karşı açtığı davanın ardından ABD İç Güvenlik Bakanlığının, "misilleme amacıyla" Garcia hakkındaki insan kaçakçılığı dosyasını yeniden gündeme taşımış olabileceğini belirtti.
Kararında Crenshaw, "Garcia'nın El Salvador'a gönderilmesine karşı açtığı dava olmasaydı, hükümet bu kovuşturmayı başlatmayacaktı." değerlendirmesine yer verdi.
Federal hükümetin idari hatası sonucu 15 Mart 2025'te El Salvador'a sınır dışı edilen göçmen Garcia, "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla yargılanmak üzere Haziran 2025'te yeniden ülkeye getirilmişti.
Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesinde açılan davada düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlanmış ve bu süreçte gözaltında tutulmuştu.