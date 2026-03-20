ABD'de yaşayan Müslümanlar bayram namazını kıldı

Amerika Diyanet Merkezi'nde yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılarak sevinçlerini paylaştı. New Jersey'de de bayram coşkusu yaşandı.

NEW ABD'de yaşayan Müslümanlar, camilerde bayram namazını eda ederek bayram sevincini yaşadı.

Maryland eyaletinde bulunan ve başkent Washington'a yarım saatlik mesafede yer alan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), farklı milletlerden yüzlerce Müslüman'ın buluşma noktası oldu.

Müslümanlar, ABD'nin en büyük camilerinden biri olan DCA'nın içini ve avluyu doldurarak bayram namazını kıldı.

Türk toplumunun yanı sıra bölgede yaşayan farklı milletlere mensup Müslümanlar namazda dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dua etti.

New Jersey eyaletinde Ramazan Bayramı

ABD'de Türklerin ve Müslümanların en yoğun yaşadığı eyaletlerden biri olan New Jersey'de de Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı.

Cliffside Park'ta bulunan Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'nde kılınan bayram namazının ardından caminin bahçesinde cemaate açık büfe kahvaltı ikramı yapıldı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
