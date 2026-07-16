ABD'de bir Müslüman, inancı nedeniyle bıçaklı saldırıya uğradı
ABD'nin Utah eyaletinde bir alışveriş merkezinde çalışan Müslüman bir kişi, inancı nedeniyle bıçaklı saldırıya uğradı. Şüpheli Peter Michael Larsen, polise saldırıyı kasıtlı olarak yaptığını itiraf etti. 15'ten fazla bıçak yarası alan mağdurun hastanede tedavisi sürüyor. CAIR yetkilisi, siyasi ve toplumsal liderlere Müslüman karşıtı nefreti reddetme çağrısı yaptı.
ABD'nin Utah eyaletinde Müslüman bir alışveriş merkezi çalışanı, inancı nedeniyle bıçaklı saldırıya uğradı.
Eyalet mahkemesi kayıtlarında, eyaletin Salt Lake City bölgesindeki alışveriş merkezinde çalışan Müslüman'ı hedef alan şüphelinin, Peter Michael Larsen olduğu belirtildi.
Kayıtlarda, Larsen'in polise, çalışanı inancı nedeniyle defalarca bıçakladığını ve onu öldürmeyi amaçladığını söylediği aktarıldı.
15'ten fazla bıçak yarası alan ve saldırıdan kurtulan alışveriş merkezi çalışanının hastanede tedavisi devam ediyor.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) bir yetkili, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin siyasi ve toplumsal liderlerinin, daha fazla masum insan zarar görmeden önce, Müslüman karşıtı nefreti her biçimde reddetme konusunda ahlaki bir sorumluluğu var." ifadesini kullandı.