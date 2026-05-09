Haberler

5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nda, ABD'deki Müslümanların sorunları ele alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen '5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nda, ABD'de yaşayan Müslüman azınlıkların sorunları ve kimliklerini koruma mücadeleleri üzerine tartışmalar yapıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nda" ABD'de yaşayan Müslüman azınlıkların sorunları ele alındı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ev sahipliğinde, ABD'de yaşayan Müslüman toplumların temsilcilerinin katıldığı sempozyum, Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde "Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar" temasıyla gerçekleştirildi.

ABD merkezli George Mason Üniversitesi Din Araştırmaları Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Selim Tekelioğlu, sempozyumda "Kuzey Amerika'da Müslüman Toplulukların Dini Teşkilatları" başlığıyla konuşma yaptı.

Ülkede 4 milyonu aşkın Müslüman yaşadığının tahmin edildiğini kaydeden Tekelioğlu, Müslüman göçmenler üzerine yapılan etnik ve istatistiki araştırmaların, 11 Eylül saldırıları sonrası giderek arttığını belirtti.

ABD genelinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun, hukuki hizmet, insani yardım, siyasi ve medya söylemlerini etkileme dahil çeşitli alanlarda "toplumsal bir hafıza" oluşturmaya çabaladığını kaydeden Tekelioğlu şunları söyledi:

"Son dönemde ABD'de Müslümanlar, daha çok ne ölçüde Amerikalı Müslüman kimliklerini koruyabilecekleri ve genç nesillerin bu kimliği ne kadar sürdürebileceği sorularına yanıt arıyor. Müslüman göçmenler, 'devamlı eve döneceğinizi söylüyorsunuz, kabul edin ki burası sizin eviniz' propagandasıyla karşı karşıya kalıyor"

Liderlere "yakın takip"

Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) konusunda ABD merkezli kuruluşların büyük bir ekonomiye sahip olduğunu ve bu alanda "küresel dinamikleri etkilemeye çabaladıklarını" bildiren Tekelioğlu, lider düzeydeki isimlere yönelik "yakın takip" faaliyetleriyle karşılaşabildiklerini vurguladı.

Tekelioğlu, buna örnek olarak ABD'de sivil haklar mücadelesiyle ırkçılığa karşı sembol isimlerden biri haline gelen Müslüman aktivist Malcolm X'in hayatını gösterdi.

Prof. Dr. Tekelioğlu, FBI ajanlarının Malcolm X'i çok yakından izlediğini ve bu takibe ilişkin kayıtların FBI arşivlerinde kamuya açık şekilde görülebildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi

Bir devir sona erdi!

Dursun Özbek'ten çılgın şampiyonluk primi

Maça saatler kala dev müjdeyi verdi

Elazığ'da beyaz ala geyik bu kez koyun sürüsünde görüldü

Sürünün arasına karıştı, çobanlar hayretle izledi
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi

Bir devir sona erdi!

Yüksel Yıldırım büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar

Büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu