ABD'de Medicare veri tabanı, sağlık hizmeti sağlayıcılarının sosyal güvenlik numaralarını ifşa etti

ABD'de yeni bir Medicare portalını destekleyen bir veri tabanında, sağlık hizmeti sağlayıcılarının sosyal güvenlik numaralarının yanlışlıkla ifşa edildiği ortaya çıktı.

Washington Post'un (WP) haberine göre Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS), geçen yıl yaşlıların hangi doktorların ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının hangi sigorta planlarını kabul ettiğini bulmalarına yardımcı olmak için bir rehber oluşturdu.

Söz konusu rehberi oluşturmak için kullanılan ve veri şeffaflığı çabalarının bir parçası olarak son zamanlarda birkaç hafta boyunca kamuya açık hale getirilen veri tabanının, bazı sağlayıcıların sosyal güvenlik numaralarını, isimleri ve diğer kimlik bilgileriyle bağlantılı olarak içerdiği görüldü.

Haberde, sosyal güvenlik numaralarını içeren dosyaların, sağlayıcı rehberini ziyaret eden kullanıcılar tarafından hemen görülemediği aktarılırken, detaylı inceleme sağlandığında söz konusu bilginin bulunabildiği belirtildi.

WP'ye açıklamada bulunan bir CMS yetkilisi, sorunun sağlık hizmeti sağlayıcılarının kendi bilgilerini yanlış yere girmelerinden kaynaklandığını, böylelikle kendi sosyal güvenlik numaralarını ifşa ettiklerini aktardı.