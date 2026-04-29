Haberler

ABD'de mahkeme, düzensiz göçmenlerin kefalet duruşması olmadan gözaltında tutulmasını yasa dışı buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin sabıka kayıtları bulunmayan ve ikamet hakkına sahip olanlar dahil, düzensiz göçmenleri kefalet duruşması olmadan gözaltında tutma politikasının yasa dışı olduğuna hükmetti.

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin sabıka kayıtları bulunmayan ve ikamet hakkına sahip olanlar dahil, düzensiz göçmenleri kefalet duruşması olmadan gözaltında tutma politikasının yasa dışı olduğuna hükmetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, New York'taki 2. ABD Temyiz Mahkemesinde 3 yargıcın oy birliğiyle verdiği karar, aynı davanın görüldüğü diğer iki temyiz mahkemesiyle görüş ayrılığına yol açtı.

Bu kapsamda mahkeme, Trump yönetiminin sabıka kaydı bulunmayan ve uzun süredir ülkede yaşayanlar dahil sınır dışı edilmek istenen göçmenlerin, kefalet duruşması yapılmadan gözaltında tutulması politikasının yasalara aykırı olduğuna karar verdi.

Karar metninde yargıçlar, ülke genelinde kendileriyle aynı görüşü paylaşan diğer yargıçlara katıldıklarını ve yönetimin söz konusu göçmenlik kanununa ilişkin "yorumunun" yasa hükmünün anlamını ihlal ettiğini belirtti.

Söz konusu kararın daha önce diğer iki temyiz mahkemesince onanması, davanın Yüksek Mahkemeye taşınmasının önünü açtı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

