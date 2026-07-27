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ABD'den Haitililere sınır dışı operasyonu

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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) ülkede geçici koruma statüsü (TPS) sona eren 300 binden fazla Haitili göçmene karşı tutuklama ve sınır dışı operasyonlarına başlayacağı iddia edildi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) ülkede geçici koruma statüsü (TPS) sona eren 300 binden fazla Haitili göçmene karşı tutuklama ve sınır dışı operasyonlarına başlayacağı iddia edildi.

CBS News'in federal düzeyli belgelere dayandırdığı haberde, ülke içinde 300 binden fazla Haitili göçmenin geçici koruma statüsünün sona erdiği belirtildi.

Haberde ICE yetkililerinin, başta Ohio eyaleti olmak üzere Haitililerin yaşadığı bölgelere baskınlar düzenleyerek tutuklama ve sınır dışı operasyonları yürütebileceği öne sürüldü.

"Kapsamı ve net zamanlaması belirsiz" şeklinde nitelendirilen operasyonların bu hafta içinde başlayabileceği ileri sürüldü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, CBS News'e yaptığı açıklamada "devam eden veya gelecekteki ICE operasyonları hakkında yorum yapmayacağını" bildirdi.

Statü

TPS, silahlı çatışma, doğal afet dahil acil durumların yaşandığı ülkelerden gelen göçmenlere geçici çalışma izinleri ve sınır dışı edilmeye karşı koruma sağlıyor.

Haiti, Ocak 2010'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk kez TPS kapsamına alınmıştı.

ABD'de TPS'si sona eren göçmenler, başka bir yasal statüye sahip olmamaları halinde tutuklanma ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
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