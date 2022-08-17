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ABD'de korkutan su hortumu

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- ABD'de korkutan su hortumu ABD'nin Florida eyaletinde çıkan dev su hortumu çevredekiler tarafından görüntülendi.

- ABD'de korkutan su hortumu

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde çıkan dev su hortumu çevredekiler tarafından görüntülendi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Emerald Coast'ta beliren dev su hortumu korkuttu. Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, Destin kenti yakınlarında etkili olan şiddetli fırtınanın ardından çıkan çok sayıda su hortumu nedeniyle denizcilere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, su hortumu çevresinde çok sayıda şimşek çaktığı da görüldü. Destin'de 11 Ağustos'ta beliren su hortumu yine çevredekiler tarafından görüntülenmişti.

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