Haberler

ABD'de ICE polisi Minnesota'daki bir kişiyi yanlışlıkla gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Minnesota'da Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polisinin, evinde yarı çıplak ve kelepçeli olarak gözaltına aldığı ABD vatandaşı ChongLy Thao'yu, suç kaydının bulunmadığını anladıktan sonra evine geri bırakması infiale neden oldu.

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polisi Minnesota eyaletinde, yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde gözaltına aldığı bir kişiyi, yaklaşık iki saat sonra herhangi bir suç kaydının bulunmadığının anlaşılması üzerine evine geri bıraktı.

Associated Press'e (AP) konuşan ABD vatandaşı ChongLy Thao, 18 Ocak Pazar günü ICE polisinin evinin kapısını yumrukladığını anlattı.

Polislerin, herhangi bir arama emri göstermeden evine girdiğini belirten Thao, ABD vatandaşı olduğunu gösteren kimliğinin ICE polisi tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Thao, yarı çıplak halde ve elleri kelepçeli şekilde dışarı çıkarıldığını, sabıka kaydı bulunmayan bir ABD vatandaşı olduğunun anlaşılmasının ardından ICE polisi tarafından yaklaşık iki saat sonra evine geri götürüldüğünü ifade etti.

ICE polisinin Thao'nun evine girdiği anlar, komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, ICE polisinin kapıyı kırarak eve girdiği, Thao'yu elleri arkadan kelepçeli ve yarı çıplak halde evden çıkarıp götürdüğü anlar yer aldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, söz konusu adreste hüküm giymiş iki cinsel suçlunun soruşturulduğunu, Thao'nun da verilen tarife uyduğunu açıkladı.

Bakanlık, bu durumun "standart bir prosedür" olduğunu ifade etti.

Thao, cinsel suç kaydı bulunmadığını, bölgedeki en yakın cinsel suçlunun iki blok ötede yaşadığını öne sürdü.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti

Dünyanın en yaşlı futbolcusu hayatını kaybetti
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü