ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında ateşlenen havai fişek yolcu uçağına isabet etti
Chicago Midway Havalimanı'na iniş yapan Delta Hava Yolları uçağına, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişek çarptı. Uçak sorunsuz iniş yaparken teknik incelemeye alındı.
ABD'nin Chicago kentindeki Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağına, ülkenin kuruluşunun 250. yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişek isabet ettiği belirtildi.
ABD basınındaki haberlere göre, Delta Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı.
Uçağın pilotu, Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştıkları sırada uçağa, ülkenin kuruluşunun 250. yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında atılan havai fişek isabet ettiğini belirtti.
Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın sorunsuz şekilde piste indiği ve daha sonra teknik incelemeye alındığı kaydedildi.