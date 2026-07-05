Haberler

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında ateşlenen havai fişek yolcu uçağına isabet etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Chicago Midway Havalimanı'na iniş yapan Delta Hava Yolları uçağına, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişek çarptı. Uçak sorunsuz iniş yaparken teknik incelemeye alındı.

ABD'nin Chicago kentindeki Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağına, ülkenin kuruluşunun 250. yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişek isabet ettiği belirtildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Delta Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı.

Uçağın pilotu, Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştıkları sırada uçağa, ülkenin kuruluşunun 250. yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında atılan havai fişek isabet ettiğini belirtti.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın sorunsuz şekilde piste indiği ve daha sonra teknik incelemeye alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Şilan Turp
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ödeme emri çıkarılamayacak
İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar

İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı

İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı
Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
Koku sebebiyle yapılan kontrolde ağaca asılı ceset bulundu

Kokunun geldiği ağaçlık alana girince korkunç manzarayla karşılaştılar