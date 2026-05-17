ABD'de gösteri uçuşu yapan 2 savaş uçağı havada çarpışarak düştü

ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen hava gösterisi sırasında 2 savaş uçağı havada çarpışarak düştü. 4 mürettebat fırlatma koltuklarıyla güvenli şekilde tahliye edildi.

Yetkililer, Idaho'daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü semalarında düzenlenen hava gösterisi sırasında kaza meydana geldiğini duyurdu.

Detayları açıklanmayan kaza nedeniyle üssün geçici olarak??????? kapatıldığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Gösterinin organizatörleri ise ABD Donanmasına ait 2 savaş uçağının gösteri sırasında havada çarpıştığını belirtti.

Organizatörler, çarpışan uçaklardaki 4 mürettebatın fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde tahliye edildiğini kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, savaş uçaklarından birinin havada diğerine çarptığı, çarpışmanın ardından 4 paraşütün açıldığı ve uçakların hızla yere düştüğü görüldü.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
