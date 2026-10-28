ABD'de Gazze için istifa eden yetkililer 2028 adaylarına işe almama çağrısı yaptı

ABD'de Gazze için istifa eden yetkililer 2028 adaylarına işe almama çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de Gazze politikaları nedeniyle istifa eden yetkililer, 2028 adaylarına 'soykırımdan sorumlu yetkilileri işe almama sözü vermeleri' çağrısı yaptı. Açıklamada, üst düzey Biden yönetimi yetkililerinin rollerini akladığı belirtildi; imzacılar arasında 12 eski yetkili de yer aldı.
ABD'de Gazze'ye yönelik politikalar nedeniyle istifa eden eski yetkililer, 2028'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacak kişilere "İsrail'in Gazze'deki soykırımından sorumlu yetkilileri işe almama sözü vermeleri" çağrısında bulundu.
"Gaza Resignees" (Gazze nedeniyle istifa edenler) adlı grup, 2028 yılında düzenlenecek başkanlık seçimlerine ilişkin ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, söz konusu eski yetkililerin ABD hükümetinin "İsrail'in Gazze'deki eylemlerine verdiği yasa dışı ve koşulsuz destek" nedeniyle görevlerinden istifa ettiği kaydedildi.
Açıklamada, "Gazze politikasının mimarları olan üst düzey (Joe) Biden yönetimi yetkilileri, soykırımı mümkün kılmadaki rollerini aktif olarak aklıyorlar." ifadesi kullanıldı.
Bu kişilerin, İsrail'e ABD silahlarını sağlayarak ABD hukukunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiklerine işaret edilen açıklamada, "ABD'nin İsrail'in soykırımına maddi desteğini kolaylaştıran üst düzey yetkililerin, gelecekteki hiçbir yönetimde nüfuz sahibi görevlerde yerleri yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, başkanlık seçimlerinde aday olacak kişilere "Gazze'deki soykırımdan sorumlu yetkilileri işe almama sözü vermeleri" çağrısında bulunuldu.
Açıklamanın imzacıları arasında ABD Dışişleri Bakanlığından istifa eden Josh Paul ve Annelle Sheline'in yanı sıra çeşitli görevlerde bulunmuş 12 eski yetkili yer aldı.