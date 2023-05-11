ABD'de eski meclis üyesi, hapis cezasından kurtulmak için ordu hizmetini bahane etti

ABD'de Kovid-19 salgını dönemindeki destek fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bulunan eski Kansas Eyaleti Meclis Üyesi Michael Capps, mahkemede hapis cezasından kurtulmak için ABD Hava Kuvvetlerindeki hizmetlerini bahane etti.

ABD'de Kovid-19 salgını dönemindeki destek fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bulunan eski Kansas Eyaleti Meclis Üyesi Michael Capps, mahkemede hapis cezasından kurtulmak için ABD Hava Kuvvetlerindeki hizmetlerini bahane etti.

Savcılık makamı, Capps'in Kovid-19 salgını döneminde işletmeleri ayakta tutmak amacıyla ayrılan 500 bin dolarlık fonu zimmetine geçirmek dahil 12 eylemden suçlu bulunduğunu, kendisinde hiçbir pişmanlık emaresi görülmediğini belirterek, hapse çarptırılmasını istedi.

Yargıç Eric Melgren, savcılık ve jüri tarafından sanal dolandırıcılık, kara para aklama ve sahte beyanla kredi başvurusunda bulunma gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Capps'in cezasının bugün görülecek duruşmada belli olacağını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başsavcı Yardımcısı Molly Gordon, Capps'in "dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik"ten suçlu bulunduğunu belirterek, mahkemenin "acındırıcı ifadelere itibar etmemesi" gerektiğini savundu.

2022'de görülen davada 12 eylemden suçlu bulunmuştu

Capps, Kansas Eyalet Meclisi'nde 2019-2020 döneminde görev almış, 2020'deki seçimlerde ise koltuğunu kaybetmişti.

Eylül 2021'de evrakta sahtecilik, yalan beyan, banka dolandırıcılığı ve karar para aklama gibi birçok suçlamayla Federal hükümet tarafından soruşturma başlatılan Capps, Aralık 2022'de görülen davada 12 eylemden suçlu bulunmuştu.