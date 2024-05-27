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ABD'de düzenlenen Türk Festivali sona erdi

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ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde düzenlenen Türk Festivali, üç gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Festivalde Türk kültürü tanıtıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalde ayrıca Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren bir sergi de yer aldı. Festivalin komite kurucuları, ziyaretçilerin ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde düzenlenen "Türk Festivali" üç günün ardından son buldu.

Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde 24-26 Mayıs'ta düzenlenen festivalde, Türk kültürünü ziyaretçilere tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirildi.

Türk dünyasından dans gösterileri ve ünlü caz sanatçısı Kamila Furqaan'ın performansı, festivalin son gününde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren 40 fotoğrafın yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" sergisi üç gün boyunca ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Festivalin komite kurucularından Halil Demir, ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Demir, "Harika bir duygu yaşadık. Davetimize olan yanıt beklentimizin çok üzerindeydi, çok memnunuz." dedi.

Demir, festival boyunca 10 bin katılımcı beklediklerini ancak ikinci günün sonunda bu sayıya zaten ulaştıklarını söyledi.

"Diğer kültürlere, inançlara ve geleneklere açık olmak çok ama çok önemli"

Davetliler arasında yer alan Amerikalı boksör Muhammed Ali'nin kızı Maryum Ali, AA muhabirine verdiği röportajda, festivale ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye'ye 2019'da kısa bir ziyaret yapma fırsatı bulduğunu ve çok etkilendiğini söyleyen Ali, "En az iki hafta olmak üzere, (Türkiye'ye) tekrar gitmek istiyorum. Çok canlı ve mükemmel bir ülke. Çok keyif almıştım." diye konuştu.

Ali, festivalin farklı kültürleri, inançları ve etnik grupları anlamak açısından hem Müslümanlar hem de gayrimüslim toplumlar için çok önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Türk dizisinden oyuncularla tanışma fırsatı bulduğunu da aktaran Ali, "Diğer kültürlere, inançlara ve geleneklere açık olmak çok ama çok önemli." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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