ABD'de Demokratlar, Afrika'ya yardımların kesilmesinin milyonlarca kişiyi riske atacağı uyarısını yaptı

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, Afrika ülkelerine yardımların kesilmesinin, insani yardım ve güvenlik açısından yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Demokrat Kongre üyeleri Gregory Meeks ve Sara Jacobs'un yanı sıra bir grup Demokrat; Burkina Faso, Kamerun, Malavi, Mali, Nijer, Somali ve Zimbabve'ye yardımların durdurulabileceğine dair haberlerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup gönderdi.

Sahra Altı Afrika'da açlık, yetersiz beslenme ve salgın hastalıklar da dahil olmak üzere kötüleşen koşullara dikkat çekilen mektupta, yardım kesintilerinin daha da artmasının daha fazla önlenebilir ölüme yol açabileceği değerlendirmesine yer verildi.

"Birleşmiş Milletler (BM), Burkina Faso, Kamerun, Mali ve Nijer'de 15 milyon insanın hayati yardıma ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor." ifadesi kullanılan mektupta, dış yardımın istikrarı teşvik etmek ve çatışmayı önlemek için kritik bir araç olduğu belirtildi."

Mektupta, "yardımın geri çekilmesinin, El-Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerine savunmasız bölgelerdeki etkilerini artırmaları için fırsatlar oluşturabileceği" uyarısı da yapıldı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
