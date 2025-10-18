ABD'de Cadılar Bayramı Süslemeleri Göçmen Karşıtlığını Yansıtıyor

NEW ABD'de göçmen karşıtlığı üzerinden yükselen siyasi tansiyon, ülkede her yıl özenle kutlanan Cadılar Bayramı süslemelerine de yansıdı.

New Jersey eyaletinin Jackson kasabasında bir evin bahçesinde yer alan siyasi temalı Cadılar Bayramı süslemelerinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisi ve gözaltı merkezinde tutulan düzensiz göçmen figürlerine yer verildi.

Süslemelerde, ICE ajanı logolu siyah tişörtlü kuklalar, düzensiz göçmenlerin çocuklarına benzetilen ipte asılı kukla bebekler ve Florida'da tartışmalara neden olan geçici göçmen gözaltı merkezi Aligator Alcatraz'ın (Timsah Alcatraz) temsili benzetmeleri dikkati çekti.

Tel örgü ardındaki düzensiz göçmenleri resmeden çalışmanın yanında eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yüzünün bulunduğu bir maskenin de asılı olduğu görüldü.

Açık hava sergisi şeklinde dizayn edilmiş korku temalı serginin bir başka bölümünde, ICE etiketli aracın bir mankenin üzerinden geçtiğini resmeden görsel çalışma özellikle sosyal medyada eleştirilere sebep oldu.

Sosyal medyada, bahçesinde söz konusu görselleri sergileyen ev sahibinin, aynı mekanda ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen bayrak ve ürünlere yer verdiği de vurgulandı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun olarak paylaştığı politik içerikli süslemeleri görmek isteyen ABD vatandaşlarından bazıları bu görüntülere destek verirken önemli bir kesimi ise düzensiz göçmenleri hedef gösterdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

ABD'de her yıl ekim ayının son haftasında, her yaştan insanın, korku temalı kıyafetler giyerek kutladığı Cadılar Bayramı'nın İskoç göçmenler tarafından 19. yüzyılda Kuzey Amerika'ya taşındığı biliniyor.

Eski bir Pagan inancı olan kutlama, Hristiyan kültürüne girmesi ile 21. yüzyıldan itibaren dünyanın birçok ülkesine yayıldı.