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ABD'de Biden ve Trump, başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı

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ABD'deki ön seçim sürecinde Demokrat Parti'de Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'de ise Donald Trump, partilerinin başkan adayı olabilmek için gerekli delege sayısına ulaştı ve 2020 seçimlerinin 'rövanşı' için ringe çıkmaya bir adım daha yaklaştı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti salı günü Georgia, Washington ve Mississippi eyaletlerinde ön seçimlerini gerçekleştirdi. Demokratlarda rakipsiz durumdaki Biden ile Cumhuriyetçilerde yakın zaman önce rakipsiz kalan Trump, her üç eyalette de ön seçimleri kazandı.

PARTİ KONGRELERİ BEKLENECEK

Mevcut başkan olan ve Demokratların tek başkan aday adayı konumunda bulunan Biden, Georgia'da yüzde 95, ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington'da yüzde 85 ve Mississippi'de ise yüzde 98 düzeyinde oy alarak tüm parti delegelerini hanesine yazdırdı.

Biden bu akşamki sonuçlarla, Demokrat Parti'de başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1968'i geçerek partisinin başkan adaylığının resmileşmesi için ağustos ayında yapılacak parti kongresini beklemeye başladı. Öte yandan Trump ise, kritik eyaletlerden Georgia'da yüzde 85, Washington eyaletinde yüzde 73 ve Mississippi'de ise yüzde 92 ile her üç eyaletteki tüm parti delegelerini kazandı.

Bu sonuçlarla Trump da Cumhuriyetçi Parti'de başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1215'i geçerek temmuz ayındaki parti kongresinde adaylığının resmiyet kazanmasını beklemeye başladı.

Demokrat Parti'de başkan adayının belirlenmesi sürecinde toplam 3 bin 934 delege, Cumhuriyetçi Parti'de ise aynı süreç için toplam 2 bin 429 delege ön seçimlerde belirleniyor. Bu sonuçların ardından her iki isim de 2020 yılındaki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 5 Kasım'da bir kez daha ABD başkanlığı için karşı karşıya gelmeye oldukça yaklaşmış durumda.

Kaynak: AA / Güncel

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