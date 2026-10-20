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ABD, Çinli DeepSeek'in ürünlerini federal sistemlerden çıkarıp ihalelerden menetti

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ABD, ulusal ve siber güvenlik riskleri gerekçesiyle DeepSeek ürünlerini federal kurumların sistemlerinden çıkarıp kamu ihalelerinden menetti. İç Güvenlik Bakanlığının temmuzda açıkladığı kararda, uygulamanın kişisel bilgileri toplayabildiği ve Çin'e aktarılabileceği belirtildi.

ABD, ulusal ve siber güvenlik riskleri gerekçesiyle Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in ürünlerinin federal kurumların bilişim sistemlerinden çıkarılmasına ve kamu ihale süreçlerinden menedilmesine karar verdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) konuya ilişkin ilk olarak temmuzda açıkladığı karar yayımlandı.

Kararda, ulusal ve siber güvenlik riskleri gerekçesiyle Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in ürünlerinin, federal kurumların bilişim sistemlerinden çıkarıldığı ve kamu ihale süreçlerinden menedildiği bildirildi.

DeepSeek'in yapay zeka modellerinin "birden fazla tehdit unsuru" barındırdığı belirtilen kararda, kararda, uygulamayla Çin hükümetinin ülkedeki özel şirketlerin altyapılarına erişebileceğine işaret edildi.

Kararda, DeepSeek'in kişisel bilgileri toplayabileceği, kullanıcıları takip edebileceği ve dijital parmak izi oluşturabileceği ifadeleri yer aldı.

Şirketin uygulamalarının kötü amaçlı yazılımlar ve diğer güvenlik açıkları barındırabileceğine dikkat çekilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu bilgilerin tek başına ya da kamuya açık verilerle birleştirilerek Çin'e aktarılması, ABD vatandaşları ve/veya hükümet programları hakkında eyleme geçirilebilir istihbarat oluşturabilir."

Kaynak: AA
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