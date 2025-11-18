ABD-Çin Halk Diyaloğu Toplantısı Los Angeles'ta Gerçekleşti
Los Angeles'taki Huntington Kütüphanesi'nde düzenlenen 2025 ABD-Çin Halk Diyaloğu toplantısında, istikrarlı ikili ilişkiler için halklar arası etkileşimin önemi üzerine konuşuldu.
LOS ANGELES, 18 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki Huntington Kütüphanesi, Sanat Müzesi ve Botanik Bahçeleri'nde düzenlenen 2025 ABD-Çin Halk Diyaloğu toplantısında konuşma yapan Çinli yönetmen, senarist ve oyuncu Jiang Wen (sağdan üçüncü), 16 Kasım 2025.
Pazar günü düzenlenen toplantıda katılımcılar, istikrarlı ikili ilişkilerin geliştirilmesinde halklar arası etkileşimin önemine vurgu yaptı. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel