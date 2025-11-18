Haberler

ABD-Çin Halk Diyaloğu Toplantısı Los Angeles'ta Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Los Angeles'taki Huntington Kütüphanesi'nde düzenlenen 2025 ABD-Çin Halk Diyaloğu toplantısında, istikrarlı ikili ilişkiler için halklar arası etkileşimin önemi üzerine konuşuldu.

LOS ANGELES, 18 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki Huntington Kütüphanesi, Sanat Müzesi ve Botanik Bahçeleri'nde düzenlenen 2025 ABD-Çin Halk Diyaloğu toplantısında konuşma yapan Çinli yönetmen, senarist ve oyuncu Jiang Wen (sağdan üçüncü), 16 Kasım 2025.

Pazar günü düzenlenen toplantıda katılımcılar, istikrarlı ikili ilişkilerin geliştirilmesinde halklar arası etkileşimin önemine vurgu yaptı. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
ABD'den Dünya Kupası bileti olanlara 'hızlandırılmış vize'

ABD'den Dünya Kupası bileti olanlara "hızlandırılmış vize"
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Feyyaz Yiğit açıkladı: Gibi'nin final kararının perde arkası ortaya çıktı

Gibi'nin final kararıyla ilgili gerçek neden ortaya çıktı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.