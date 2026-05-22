ABD'nin Danimarka Büyükelçisi: Trump, Güç Kullanarak Grönland'ı Ele Geçirme Seçeneğini Masadan Kaldırdı

OSLO, 22 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Danimarka Büyükelçisi Ken Howery, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri güç kullanarak Grönland'ın kontrolünü ele geçirme seçeneğini gündeminden çıkardığını söyledi.

ABD'nin Grönland'ın başkenti Nuuk'taki yeni konsolosluk yerleşkesinin perşembe günkü açılışında, Grönlandlı yayın kuruluşu KNR'nin, ABD'nin Grönland'ı ele geçirme konusunu hala düşünüp düşünmediğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Howery, "Trump, güç kullanımı seçeneğini gündemden çıkardı. Grönland'ın geleceği, Grönlandlıların kendilerinin karar vermesi gereken bir konudur" dedi.

Trump daha önce Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ın kontrolünü ele geçirmeye yönelik bir askeri harekat olasılığını reddetmemişti.

ABD, Nuuk'un merkezindeki yeni ve daha geniş konsolosluk yerleşkesini perşembe günü resmen hizmete açtı. KNR'nin haberine göre, Grönland ile ABD arasındaki gergin ilişkiler nedeniyle törene Grönland hükümetinden hiçbir temsilci katılmadı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen resepsiyona katılmayacağını açıklamış, Grönland'ın Danimarka parlamentosundaki temsilcisi Naaja H. Nathanielsen de daveti reddetmişti. Açılış törenine Danimarka hükümetinden hiçbir yetkili de katılmadı.

Kaynak: Xinhua