ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Babacan'ı Ziyaret Etti - Haberler

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Babacan'ı Ziyaret Etti
ANKA - Melis Yıldırım - Güncel
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ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.
ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde bugün ziyaret etti. ABD Büyükelçiliği'nin görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında şöyle denildi:
"Büyükelçi Flake, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Görüşmede ABD-Türkiye ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."
ANKA / Melis Yıldırım - Güncel