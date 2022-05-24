ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Babacan'ı Ziyaret Etti - Haberler

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ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Babacan'ı Ziyaret Etti

ANKA - Melis Yıldırım - Güncel
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ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Babacan'ı Ziyaret Etti

ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde bugün ziyaret etti. ABD Büyükelçiliği'nin görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında şöyle denildi:

"Büyükelçi Flake, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Görüşmede ABD-Türkiye ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."

ANKA / Melis Yıldırım - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Deva Partisi, Ali Babacan, Güncel, Haberler

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