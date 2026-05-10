ABD Ankara Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan, Şam–Sdg Diyaloğuna "Yapıcı Süreç" Vurgusu

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Demokratik Güçleri ile Şam arasındaki temasların önemine değinerek, barış ve istikrar vurgusunda bulundu.

(ANKARA) - ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasındaki temaslara ilişkin, "Suriye'nin tarihi geçişi, önemli bir yeni aşamada gelişimini sürdürüyor. Şam ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki sürekli etkileşim, yapıcı diyalogun değerini ve tüm halkı için istikrarlı, barışçıl ve birleşik bir Suriye'ye yönelik ortak bağlılığı vurgulamaktadır" dedi.

Tom Barrack, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Şam yönetimi ile SDG arasındaki diyaloğa ilişkin değerlendirme yaptı.

Barrack, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın, "Suriye hükümeti, 8 Mayıs Cuma günü, son aylarda kolluk kuvvetleri operasyonları sırasında gözaltına alınan yeni bir grup SDG bağlantılı kişiyi serbest bıraktı" paylaşımını alıntılayarak, "Suriye'nin tarihi geçişi, önemli bir yeni aşamada gelişimini sürdürüyor. Şam ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki sürekli etkileşim, yapıcı diyalogun değerini ve tüm halkı için istikrarlı, barışçıl ve birleşik bir Suriye'ye yönelik ortak bağlılığı vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
