Ürdün'deki ABD Büyükelçiliği, personelini, güvenli bölgelerde kalmaya çağırdı

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle personeline güvenli bölgelerde kalmaları ve elçilik binasından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Elçiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, büyükelçilik binasının potansiyel bir hedef olabileceği gerekçesiyle böyle bir önlem alındığı kaydedildi.

Bu bağlamda elçilik personelinden binaya yaklaşmamaları ve güvenli bölgelerde kalmaları istendi.

Paylaşımda ayrıca, Ürdün'deki tüm ABD vatandaşlarından "son derece dikkatli ve uyanık olmaları, büyükelçilik binasından ve askeri tesislerden uzak durmaları" talep edildi.

ABD vatandaşlarına ikametgahlarında veya tahkim edilmiş başka bir binada güvenli bir yer bulma, yanlarında da yeterli miktarda yiyecek, su ve ilaç bulundurma çağrısı yapıldı.

Elçilik ayrıca, ABD vatandaşlarından gösterilerden uzak durmalarını ve dikkat çekmemelerini istedi.

Ürdün Emniyet Müdürlüğü daha önce, bölgede ABD-İsrail ile İran arasında devam eden saldırılar sırasında Ürdün'e 73 şüpheli cisim ve füze parçası düştüğünün tespit edildiğini ancak yaralanma olmadığını açıklamıştı.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.