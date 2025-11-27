ABD Başkenti Washington'a 500 Yeni Ulusal Muhafız Askeri Gönderilecek

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkent Washington'a 500 yeni Ulusal Muhafız askerinin konuşlandırılacağını açıkladı.

Hegseth, Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını, 500 yeni askerin Beyaz Saray ve çevresinde görevlendirileceğini bildirdi.

Bazı kişilerin "tehlikeli şeyler yapmaya istekli" olduğunu ifade eden Hegseth, Ulusal Muhafız askerlerinin hedef alınmasının kendilerini "yıldırmayacağını" aksine "kararlılıklarını daha da güçlendireceğini" söyledi.

Hegseth, "Başkentimizi, şehirlerimizi güvence altına alacağız. Bu olay Beyaz Saray'dan sadece birkaç adım ötede yaşandı. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Savunma Bakanı Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine başkent Washington'a ek 500 Ulusal Muhafız askerinin gönderilmesi talimatı verdiğini sözlerine ekledi.

Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak bakanlığın olayı soruşturduğunu aktarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" ifade etmişti.

Batı Virginia Eyaleti Valisi Patrick Morrisey, olayla ilgili ilk açıklamasında, Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırıda kendi eyaletinden Washington'a görevlendirilen iki Ulusal Muhafız askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Marrisey, daha sonra bir açıklama daha yaparak, askerlerin öldüğü açıklamasından geri adım atarak, askerlerin son durumuyla ilgili "karmaşık bilgiler" aldıklarını kaydetmişti.