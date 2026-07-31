ABD Başkanı Trump'tan İspanya'daki düzensiz göç hareketine ilişkin değerlendirme:

Abd Başkanı Donald Trump, İspanya'daki düzensiz göçmen hareketliliğine ilişkin, "Dün İspanya'yı izledim ve orada yaşanan felaketi gördüm. Bu, bir ülkenin yüz binlerce insan tarafından işgal edilmesine benziyordu." dedi.

Abd Başkanı Trump, Camp David'de düzenlediği kabine toplantısında, İspanya'daki düzensiz göçmenlerle ilgili son durumu değerlendirdi.

ABD'deki düzensiz göçmen sorunu ile İspanya'daki düzensiz göçmen sorunu arasındaki benzerliğe işaret eden Trump, sınırdan yasa dışı geçişlere izin verdiği gerekçesiyle önceki ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini suçladı.

Trump, "Dün İspanya'yı izledim ve orada yaşanan felaketi gördüm. Bu, bir ülkenin yüz binlerce insan tarafından işgal edilmesine benziyordu." diyerek, kendileri yerine Demokratların yönetimde olması halinde aynı şeyin ABD'de de yaşanabileceğini savundu.

İspanya'nın "istilaya" uğradığını iddia eden ABD Başkanı, kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli argümanlarından birinin "sınır güvenliği" olacağını vurguladı.

Trump, İspanya'nın düzensiz göçle mücadele için ne yapacağını bilmediğini savunarak, "On binlerce kişi akın ediyor ve ülkeyi istila ediyor; yetkililer ise zayıf durumda. Kötü bir yönetim ve çok liberal yasaları var." yorumunu yaptı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA