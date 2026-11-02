Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Başkanı Trump, İran'la savaş kararında acele etmediğini Axios'a söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a verdiği röportajda İran'la savaşı yeniden başlatıp başlatmama kararında acele etmediğini söyledi. Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde İran'ı mali açıdan çökerttiklerini ve Tahran'la görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı yeniden başlatıp başlatmama konusunda karar vermek için "acele etmediğini" söyledi.

Axios haber platformuna kısa bir röportaj veren ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde İran gündemini değerlendirdi.

ABD Başkanı, İran'la savaşı yeniden başlatıp başlatmama konusunda henüz net bir karar vermediğini belirtti.

Trump, "Öyle ya da böyle bir şeyler yapacağız ama acele etmeye gerek yok. Onları mali açıdan çökerttik, paraları yok, benzinleri yok ve halkı bu durumdan iyice bıkmaya başladı." dedi.

Tahran yönetimine ilişkin olarak Trump, "Onlarla görüşüyoruz, her şey yolunda gidiyor. Onlarla ilgili sorun şu ki, bizi sürekli oyalamaya çalışıyorlar. İran tarafında sandığınız kadar aciliyet yok ancak bir anlaşma yapmak için hiç olmadığı kadar istekliler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu

Talimat Erdoğan'dan! Toplumun kanayan yarası için düzenleme geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Killa Hakan sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü rapçi hayranlarını üzdü! Avukatı son durumunu açıkladı
Nevzat Aydın'a haraç tehdidinde yeni gelişme! 8 şüpheli adliyede

Hedeflerinde Nevzat Aydın vardı! Haraç çetesi için yolun sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde rüzgar terse döndü

Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu

Aynı adamı ikinci kez denedi! İlkinden farkı olmadı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı

PKK, "kale" dediği yerden çekildi! Yerlerine onlar geçti
ABD'deki başarısız infazın doktoru ilk kez konuştu! 'Beceriksiz değilim'

Başarısız idamın doktoru ilk kez konuştu! Sözleri bomba
Ahmet Mekin'in öldüğü iddia edildi: Açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi

Ünlü oyuncunun öldüğü iddia edildi: Açıklama torunundan geldi