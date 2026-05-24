Trump İran için Erdoğan'la görüştü, anlaşma detayları son aşamada

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ilişkin yürütülen diplomatik temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ülke lideriyle görüştüğünü açıkladı. Trump, ABD ile İran arasında “barışa ilişkin bir mutabakat zaptı” kapsamında yürütülen anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini, anlaşmanın son detaylarının görüşüldüğünü bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Katarlı Bakan Ali el-Thawadi, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa El Halife ile İran konusunda telefon görüşmeleri  gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Trump, paylaşımında "İran İslam Cumhuriyeti ve barışa ilişkin bir mutabakat zaptıyla bağlantılı tüm konular hakkında çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILACAK"

ABD, İran ve görüşmede yer alan çeşitli ülkeler arasında bir anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini belirten Trump, anlaşmanın nihai hale getirilmesine yönelik sürecin sürdüğünü kaydetti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de ayrı bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Trump, bu görüşmenin de "çok iyi geçtiğini" ifade etti.

Trump, "Anlaşmanın nihai unsurları ve detayları şu anda görüşülüyor ve kısa süre içinde açıklanacak. Anlaşmanın birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı açılacak" dedi.

Kaynak: ANKA
