ABD Başkanı Trump, 15 ay sonra ABD'nin Canberra Büyükelçiliğine aday gösterdi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, eski Temsilciler Meclisi üyesi David Brat'ı ABD'nin Canberra Büyükelçiliği görevine aday göstererek Canberra'da 15 aydır süren boşluğu doldurmak için ilk adımı attı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Beyaz Saray, 15 aydır boş bulunan ABD'nin Canberra Büyükelçiliği görevine David Brat'ın atanmasını resmen ABD Senatosu'nun onayına sundu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, hükümetin David Brat'ın adaylığını "memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Wong, "ABD Senatosu'ndaki onay sürecine saygı duyuyoruz ve bu sürecin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan büyükelçi Caroline Kennedy'nin Kasım 2024'te görevinden ayrılmasından bu yana Canberra Büyükelçiliği boş bulunuyordu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
