ABD Başkanı Biden, yüksek enflasyondan Putin'i sorumlu tuttu

New Hampshire eyaletindeki Portsmouth kentinde altyapı, limanlar ve ulaşım konulu toplantıda konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yüksek enflasyonun nedenlerinden birinin Ukrayna-Rusya savaşı olduğunu vurgulayarak, bundan da Rusya Devlet Başkanı Putin'i sorumlu tuttu.