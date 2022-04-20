ABD Başkanı Biden, yüksek enflasyondan Putin'i sorumlu tuttu - Haberler

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ABD Başkanı Biden, yüksek enflasyondan Putin'i sorumlu tuttu

AA - Kyle Mazza - Güncel
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New Hampshire eyaletindeki Portsmouth kentinde altyapı, limanlar ve ulaşım konulu toplantıda konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yüksek enflasyonun nedenlerinden birinin Ukrayna-Rusya savaşı olduğunu vurgulayarak, bundan da Rusya Devlet Başkanı Putin'i sorumlu tuttu.

New Hampshire eyaletindeki Portsmouth kentinde altyapı, limanlar ve ulaşım konulu toplantıda konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yüksek enflasyonun nedenlerinden birinin Ukrayna-Rusya savaşı olduğunu vurgulayarak, bundan da Rusya Devlet Başkanı Putin'i sorumlu tuttu.

AA / Kyle Mazza - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, New Hampshire, Ukrayna, Güncel, Haberler

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