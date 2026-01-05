Haberler

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in evine girmeye çalışan bir kişi yakalandı

Cincinnati'deki evlerine girmeye çalıştığını belirttiği bir kişi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in evine saldırıda bulundu. Vance, durumu gizli servise ve polise bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cincinnati'deki evlerine girmeye çalıştığını belirttiği bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, X hesabından yaptığı açıklamada, kendilerinin evde bulunmadığı bir sırada kimliği açıklanmayan bir kişinin eve girmeye çalıştığını belirtti.

Vance, açıklamasında, "Evimize yapılan saldırı hakkında herkesin iyi dileklerine teşekkür ediyorum. Görünen o ki, deli bir kişi pencereleri çekiçle kırarak eve girmeye çalışmış. Gizli Servis'e ve Cincinnati polisine hızlı müdahale ettikleri için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin o esnada Washington'da olduğunu belirten Vance, medyadan aile mahremiyetine saygı göstermeleri ve söz konusu evin görsellerini kullanmamaları konusunda ricada bulundu.

Öte yandan Amerikan medyasında yer alan haberlerde, söz konusu şüphelinin 26 yaşındaki William DeFoor adlı bir kişi olduğu ve şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

