ABD Başkan Yardımcısı Vance'in komutanlarla İran'a saldırılarla ilgili özel olarak görüştüğü iddiası

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in komutanlarla yaptığı özel görüşmelerde, ???????ABD/İsrail-İran Savaşının genel stratejisi ve başarı ihtimali konusunda endişe verici değerlendirmeler aldığı iddia edildi.

The New York Times gazetesinin isimleri açıklanmayan 6'dan fazla mevcut ve eski yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Vance, ilkbahar ve yaz aylarında Orta Doğu, Avrupa ve Asya'daki ABD'li komutanları arayarak savaşa ilişkin değerlendirmelerini sordu.

Başından beri ABD/İsrail-İran Savaşı'na karşı çıkan ve Başkan Trump tarafından çatışmayı sonlandırmaya yardımcı olmakla görevlendirilen Vance, görüşlerin Pentagon'un ortak değerlendirmesine dönüştürülmesinden önce komutanların bireysel değerlendirmelerini duymak istedi.

Vance'in komutanlarla yaptığı görüşmeler, Başkan Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın bilgisi dahilinde yapıldı.

Yapılan görüşmelerde, savaşın hedefleri, taktikleri, zayiat tahminleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ne yapacağı, ne ölçüde uyum sağlayabildiği ve İran hükümetinin ne kadar ağır darbeye dayanabileceği dahil savaşla ilgili bir dizi konu gündeme geldi.

Vance ayrıca, komutanlardan stoklarında ne kadar mühimmat kaldığına ilişkin ayrıntılı bir döküm ve Orta Doğu'ya silah transferinin Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi caydırma kabiliyetlerini nasıl etkileyeceğine ilişkin bilgi istedi.

Komutanlar görüşmelerde, Patriot hava savunma sistemlerinin stoklarının azalmasından duydukları endişeyi dile getirdi ve Ordu Taktik Füze Sistemi, Hassas Taarruz Füzeleri dahil kritik mühimmat stoklarının gördükleri en düşük seviyede olduğunu söyledi.

Yetkililer ayrıca, Vance'in bazı görüşmelerin ardından savaşın genel stratejisi ve başarı ihtimali konusunda ciddi endişeye kapıldığını ileri sürdü.

Ayrıca söz konusu görüşmelerde, İran hükümetinin hayatta kalma mücadelesinde ne kadar ağır bedellere katlanmaya hazır olduğu ve İran'ın misillemelerini engellemek ya da başka yerlerdeki tehditlerle başa çıkmak için kullanılabilecek ABD savunma silahlarının sınırlı olduğu ortaya konuldu.

Görüşmelerin, kamuoyuna sunulan tablodan farklı olduğu iddiası

Vance'in aldığı özel değerlendirmeler ile başkan ve başkan yardımcısı dahil ABD'deki üst düzey yönetim yetkililerinin kamuoyuna yaptıkları açıklamalar arasında büyük bir fark olduğu ileri sürüldü.

Ayrıca, Başkan Trump'ın özel görüşmelerinde azalan stokları konu alan medya haberlerine öfkelendiği ve bu konuyu haber yapan gazetecileri "vatana ihanet" ile suçladığı, müfettişlerin Pentagon'daki onlarca üst düzey subayı yalan makinesi testlerine tabi tuttuğu iddia edildi.

Kaynak: AA