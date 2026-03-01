Haberler

ABD, İran'a yönelik saldırılarda B-2 bombardıman uçaklarını kullandı

Güncelleme:
ABD'li yetkililer, B-2 bombardıman uçaklarının İran'daki yer altı balistik füze tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda kullanıldığını doğruladı. 4 adet B-2 uçağı, Iran’a gidip gelerek bombalama faaliyetlerinde bulundu.

ABD'li yetkililer, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında B-2 bombardıman uçaklarını kullandığını doğruladı.

Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan ABD'li savunma yetkilisi, B-2 uçaklarının İran saldırılarında kullanıldığı iddialarını değerlendirdi.

Yetkili, söz konusu uçakların kullanıldığını doğrularken, 4 adet B-2 bombardıman uçağının ABD'den İran'a gidip geldiğini ve "İran'daki yer altı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bombalardan attığını" ifade etti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
