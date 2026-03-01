Haberler

ABD, İran'a yönelik saldırılarda B-2 bombardıman uçaklarını kullandı

Güncelleme:
ABD'li yetkililer, Amerikan ordusunun B-2 bombardıman uçaklarını kullanarak İran'daki yer altı balistik füze tesislerine saldırdığını bildirdi. CENTCOM, B-2'lerin saldırı sırasında nasıl kullanıldığına dair ayrıntıları paylaştı.

ABD'li yetkililer, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında B-2 bombardıman uçaklarını kullandığını doğruladı.

Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan ABD'li savunma yetkilisi, B-2 uçaklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanıldığı iddialarını değerlendirdi.

Yetkili, söz konusu uçakların kullanıldığını doğrularken, 4 B-2 bombardıman uçağının ABD'den İran'a gidip geldiğini ve "İran'daki yer altı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bomba attığını" ifade etti.

CENTCOM'dan B-2 açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı.

B-2 uçaklarının kalkış ve havada uçuş görüntülerinin de yer aldığı açıklamada, "Dün gece, 1 tonluk bombalarla donatılmış B-2 hayalet bombardıman uçakları, İran'ın güçlendirilmiş balistik füze tesislerini vurdu." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
