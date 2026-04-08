"ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası

ABD-İsrail ve İran arasında varılan ateşkesin sevinci kısa sürerken, İsrail'in Lübnan'a saldırmasıyla gerilim yeniden yükseldi. İran medyası, ABD'nin ateşkesi ihlal ederek Tahran'a saldırı düzenlediğini iddia etti.

ABD ve İsrail’in İran ile vardığı ateşkesin yankıları sürerken, bölgeden gelen yeni saldırı haberleri barış umutlarını gölgeledi. İsrail ordusunun Lübnan’daki hedeflere yönelik operasyon başlatmasıyla birlikte, Orta Doğu’da askeri hareketlilik yeniden en üst seviyeye çıktı.

"BAŞKENTE YENİ SALDIRI" İDDİASI

İran medyasında yer alan iddialar ise krizi daha da derinleştirdi. İran, ABD’nin ateşkes şartlarını ihlal ederek doğrudan İran'ın başkenti hedef alan bir saldırı düzenlediğini öne sürdü. Taraflar arasındaki suçlamalar artarken, uluslararası kamuoyu çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesinden endişe ediyor.

"ABD, DENİZ PİYADESİ KONUŞLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Ayrıca Reuters da çarpıcı bir iddiayı haber olarak geçti. Haberde, ABD'nin İran'la ateşkese rağmen Orta Doğu'ya deniz piyadeleri konuşlandırmaya devam ettiği bildirildi.

ABD-İRAN-İSRAİL ARASINDAKİ GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

