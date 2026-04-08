ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
ABD'nin İran'la vardığı ateşkes anlaşmasını bozmaya yakın olduğu öne sürülürken, söz konusu iddiayı kanıtlayan bir fotoğraf geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, deniz piyadelerini taşıyan bir F-35 uçağının Umman Denizi'nde konuşlu bulunan USS Abraham Lincoln gemisine indiği anın fotoğrafını paylaştı.
ABD DENİZ PİYADELERİ, GEMİYE İNDİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi’nde görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisine iniş yapan bir F-35C savaş uçağının fotoğrafını paylaştı. Deniz piyadelerine ait gelişmiş savaş uçaklarının bölgeye konuşlandırılması, Washington ile Tahran arasındaki gerilimi yeniden zirveye taşıdı.
Paylaşılan bu fotoğraf, iki ülke arasında Pakistan arabuluculuğuyla sağlanan geçici ateşkesin bozulmak üzere olduğu iddialarını güçlendirdi. Uzmanlar, diplomatik müzakerelerin tıkandığı bir dönemde gelen bu askeri sevkiyatın, Washington’un masadan kalkmaya hazırlandığının somut bir kanıtı olduğunu belirtiyor.