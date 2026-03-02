Haberler

İran Saldırıları Sonrası Dört ABD Askeri Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'la yaşanan çatışmalar sırasında dört ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çatışma bölgesinde büyük çaplı muharebe operasyonları devam ediyor.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran'la yaşanan çatışmalar kapsamında yürütülen operasyonlarda dört ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

CENTCOM'un açıklamasına göre, İran'ın ilk saldırıları sırasında ağır yaralanan bir askerin daha sonra yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı dörde yükseldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 Mart günü Doğu Saati ile 07.30 itibarıyla, dört ABD askeri görev sırasında hayatını kaybetti. İran'ın ilk saldırıları sırasında ağır yaralanan dördüncü asker, daha sonra aldığı yaralara yenik düştü."

Büyük çaplı muharebe operasyonları devam ediyor ve karşılık verme çabalarımız sürüyor. Hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri, yakınlarına bildirim yapıldıktan 24 saat sonrasına kadar açıklanmayacak."

Kaynak: ANKA
