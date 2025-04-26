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ABD Adalet Bakanlığı'ndan Gazetecilere Yönelik Telefon Kayıtlarına Erişim İddiası

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Gazetecilere Yönelik Telefon Kayıtlarına Erişim İddiası
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ABD Adalet Bakanlığı'nın, hassas bilgilerin sızdırılması soruşturmalarında gazetecilerin telefon kayıtlarına erişimi kolaylaştırmayı planladığı bildirildi. Bu karar, uluslararası basın özgürlüğü örgütleri tarafından eleştirildi.

ABD Adalet Bakanlığının, hassas bilgilerin yayın kuruluşlarına sızdırılması soruşturmalarında, gazetecilerin telefon kayıtlarına erişilmesinin önünü açacağı iddia edildi.

The Washington Post'un haberinde, Adalet Bakanlığının konuya ilişkin bilgi notuna ulaşıldığı öne sürüldü.

Söz konusu bilgi notunda, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kararının iptal edilerek, yetkililerin haber kuruluşlarına "hassas bilgileri" sızdıran hükümet personelini tespit etme sürecinde gazetecilerin telefon kayıtlarını incelemesinin önünün açılacağı belirtildi.

Medyaya "bu tür korumaların" sağlanmaması gerektiğine işaret edilen bilgi notunda, bu telefon kayıtlarına ancak tüm soruşturma çabaları tükendiğinde başvurulması gerektiği ifadesi de yer aldı.

Uluslararası basın örgütü Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ise söz konusu kararı medya özgürlüğüne bir "darbe" olarak tanımladı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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