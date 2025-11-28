ABD, 19 Ülkeden Gelen Yeşil Kart Başvurularını Yeniden İnceliyor

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), 19 ülkeden gelen kişilerin yeşil kart (green card) statüsünün "kapsamlı bir şekilde" yeniden inceleneceğini açıkladı.

ABD'de 26 Kasım'da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafız askerine yönelik saldırının ardından göçmen politikaları sıkılaştırılıyor.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, yasal daimi ikamet statüsü olan yeşil karta ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, ilgili ülkelerden gelen her yabancının yeşil kart statüsünün "kapsamlı bir şekilde" yeniden inceleneceğini duyuran Edlow, "Amerikan halkı, önceki yönetiminin pervasız politikalarının bedelini ödemeyecektir." ifadesini kullandı.

USCIS'in CNN'e yaptığı açıklamaya göre ise söz konusu ülkeler arasında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan, Yemen, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela yer alıyor.

2 Ulusal Muhafız askeri silahlı saldırıya uğramıştı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin de gözaltına alındığını aktarmıştı.

Trump, olayla ilgili yakalanan şüphelinin 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu belirtirken, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, ülkede tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesinin durdurulduğunu duyurmuştu.